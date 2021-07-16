В Чехии мужчина умудрился продать грузовик без одометра и в семь раз дороже

В Чехии мужчина умудрился продать грузовик без одометра и в семь раз дороже

Он скрутил пробег на более чем 600 тысяч км.

Достаточно необычный инцидент с продажей автомобиля произошел в чешском городе Валашске-Клобоуки.

Об этом сообщает Vinegret.

Отмечается, что местный житель, который является владельцем коммерческого автомобиля Iveco, умудрился продать его значительно дороже, чем стоят аналогичные экземпляры. Более того, на авто отсутствовал одометр, но он пообещал его привезти позже.

38-летний мужчина написал в интернет-объявлении, что грузовик проехал всего 40 тысяч километров, и попросил за него 407 тысяч крон. Покупатель быстро нашелся и оказался таким покладистым, что согласился указать в договоре заниженную сумму сделки — всего 30 тысяч крон, чтобы продавцу не пришлось платить слишком большой налог.

Когда после обещания привезти одометр продавца и след простыл, покупатель что-то заподозрил. Он проверил настоящий пробег этого Iveco и был неприятно удивлен: он оказался 684 тысячи км. При таком пробеге эта машина стоит в Чехии где 55 тысяч крон, то есть в 7,5 раз меньше.

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Что касается злоумышленника, то его нашли. Ему предъявлены официальные обвинения. Согласно местному законодательству, злоумышленнику "светит" до пяти лет лишения свободы.

Добавим, что в Чехии нет закона об уголовной ответственности за скрутку пробега. Однако, согласно решению Верховного суда Чехии, это деяние следует трактовать как мошенничество, если пострадавшему был нанесен ущерб в размере более 10 тысяч крон.

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