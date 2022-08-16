В Чехии на междугородной автомагистрали "засветился" болид Ferrari: полиция устроила "охоту" на пилота (видео)

Между городами Пршибрам и Добржиш на трассе D4 заметили редкий гоночный болид Ferrari.
Как известно, эксплуатация подобных автомобилей на дорогах общего использования запрещена. Неудивительно, что пилотом этого болида заинтересовались представители правоохранительных органов.
Интересно, что подобное происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация произошла в сентябре 2019 года. Тогда стражам порядка удалось выяснить, кто был за рулем красного болида, но привлечь к ответственности мужчину не удалось. Все дело в том, что за рулем он был в шлеме, и его лица никто не видел.
Вот и в этот раз полиции не удалось идентифицировать нарушителя, ведь на болиде не было номеров, и пилот снова был в шлеме. Не помогло даже видео, которое снял один из участников дорожного движения. Если личность нарушителя все же установят, ему грозит большой штраф и лишение водительских прав сроком на один год.
Отметим, что подобный автомобиль – не Farrari, а просто окрашен в цвета "Скудерии". Выяснилось, что на дорогу выехал Dallara GP2/08 в цветах Ferrari. Такие авто в 2008-2010 годах соревновались в серии GP2, которую считают последней строчкой перед "Формулой-1" (сейчас чемпионат переименовали в "Формулу-2").
Болид не намного медленнее "Формулы-1". Dallara GP2/08 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 от Renault мощностью 620 л. и весит всего 688 кг, поэтому легко развивает скорость в 300 км/ч.
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