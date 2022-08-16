В Чехии на междугородной автомагистрали "засветился" болид Ferrari: полиция устроила "охоту" на пилота (видео)

Как известно, эксплуатация подобных автомобилей на дорогах общего использования запрещена. Неудивительно, что пилотом этого болида заинтересовались представители правоохранительных органов.

Интересно, что подобное происходит не в первый раз. Аналогичная ситуация произошла в сентябре 2019 года. Тогда стражам порядка удалось выяснить, кто был за рулем красного болида, но привлечь к ответственности мужчину не удалось. Все дело в том, что за рулем он был в шлеме, и его лица никто не видел.

Вот и в этот раз полиции не удалось идентифицировать нарушителя, ведь на болиде не было номеров, и пилот снова был в шлеме. Не помогло даже видео, которое снял один из участников дорожного движения. Если личность нарушителя все же установят, ему грозит большой штраф и лишение водительских прав сроком на один год.

Отметим, что подобный автомобиль – не Farrari, а просто окрашен в цвета "Скудерии". Выяснилось, что на дорогу выехал Dallara GP2/08 в цветах Ferrari. Такие авто в 2008-2010 годах соревновались в серии GP2, которую считают последней строчкой перед "Формулой-1" (сейчас чемпионат переименовали в "Формулу-2").

Болид не намного медленнее "Формулы-1". Dallara GP2/08 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 от Renault мощностью 620 л. и весит всего 688 кг, поэтому легко развивает скорость в 300 км/ч.

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