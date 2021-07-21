В Чехии выставили на продажу самую эксклюзивную Skoda Octavia в мире: названа стоимость

Эту модель выпустили всего в 100 экземплярах.

В Чехии выставили на продажу редчайшую и очень эксклюзивную Skoda Octavia в кузове лифтбек.

Об этом сообщает Auto.cz.

Особая модификация этого экземпляра, который имеет приставку RS WRC, была приурочена к 100-летию участия чешской компании в автогонках. Тираж Skoda Octavia RS WRC составил всего 100 экземпляров, 75 из которых были с левым рулем и 25 — с правым. На сегодняшний день этот вариант считается самым ценным из первого поколения модели.

Что касается выставленного на продажу автомобиля, то он находится в идеальном состоянии и полностью на ходу. Кузов окрашен в белый цвет. Сохранена уникальная гоночная ливрея. Подчеркивают образ белые 17-дюймовые легкосплавные диски. В комплектацию машины также включены передние кресла с подогревом, кондиционер, боковые подушки безопасности, сигнализация и радио с проигрывателем компакт-дисков.

Auto.cz

Под капотом Skoda Octavia RS WRC Edition — 1,8-литровый 180-сильный бензиновый турбомотор. С 5-ступенчатой МКПП разгон до сотни занимает 8 секунд, а максимальная скорость составляет 232 км/ч.

За 20-летнюю Skoda Octavia RS WRC с пробегом 309 тысяч км хотят выручить 550 тысяч крон или 25,2 тысячи долларов. Стоимость такой версии на момент ее выпуска составила 41 500 долларов (обычная Octavia RS тогда стоила около 31 тысячи).

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