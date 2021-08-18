В Dodge рассказали детали о своем будущем электрическом масл-каре

Электрокар будет выходить параллельно с версией с ДВС.

Генеральный директор Dodge Тим Кунискис рассказал больше деталей о будущем электрическом масл-каре компании.

Об этом сообщает сайт Muscle Cars & Trucks.

Уже известно, что новинка выйдет в 2024 году. По словам гендиректора, в том же году появится новая платформа для нее. Он заверил, что это не означает, что в 2024-м перестанут выходить автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Они будут выпускаться с электрическими версиями еще несколько лет.

Глава компании считает, что последняя версия масл-кара Dodge с ДВС может стать очень популярной. Он ожидает, что с ним произойдет то, что было с моделью Viper. Когда было объявлено о ее последней версии, она показала лучшие продажи в истории.

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Кунискис признает, что будет тяжело убедить покупателей масл-каров перейти на электрические автомобили.

"Когда вы делаете большие изменения, будут люди, которые просто не пойдут за вами, по крайней мере сначала", — сказал гендиректор, но он ожидает, что эти люди вернутся, когда увидят, что Dodge может сделать с электромобилем.

Dodge до сих пор был достаточно скупым относительно деталей об электрическом автомобиле. Его тизер не раскрыл много информации, но, похоже, что электрокар имеет стилистические признаки модели Charger конца 1960-х годов и немного от Challenger начала 70-х годов.

В тизере показано, что у автомобиля могут наделать дыма все четыре колеса, что свидетельствует о полном приводе и предусматривает по крайней мере один электродвигатель, который вращает каждую ось.

Dodge

Ранее сообщалось, что Chevrolet превратит свой легендарный масл-кар на электромобиль.

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