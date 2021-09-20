В двух европейских городах ограничили скорость авто до 30 км/ч

Изменения вступят в силу в 2022 году.

В двух французских городах Лионе и Бордо приняли решение ограничить скорость автомобилей до 30 км/ч.

Об этом сообщает L'obs.

Чиновники мотивируют это повышением безопасности, а также снижением уровня вредных выбросов и шума в жилых кварталах. Еще одним фактором власть называет потенциальное увеличение средней скорости, которая сейчас из-за постоянных пробок не превышает 20 километров в час.

Также читайте В Киеве начали ограничивать скорость до 20 км/ч: где именно

В Бордо новые правила вступят в силу уже с 1 января 2022 года, в Лионе — с 1 марта. Как исключение французские власти обещают рассмотреть возможность оставить прежний лимит в 50 километров в час на некоторых наиболее широких улицах — в Париже аналогичные исключения распространяются на Елисейские поля и окружную магистраль.

Интересно, что в Украине также подумывают о снижении максимальной скорости в населенных пунктах и городах. Впрочем, как показывает практика, многие водители систематически нарушают скоростной режим из-за отсутствия ответственности за такое нарушение.

Ранее рассказывалось о том, что ограничили скорость до 30 км/ч и в одном из испанских городов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку