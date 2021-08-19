В Европе вышел новый роскошный минивэн Hyundai Staria: цена от 56 тысяч евро

Впоследствии войдут более дешевые варианты автомобиля.

В Германии вышел новый минивэн Hyundai Staria, где он сначала будет доступен во флагманском варианте Signature, который стоит от 56 150 евро.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Более дешевая версия Signature имеет передний привод, а та, что дороже – полный привод, и стоит 58 150 евро.

Signature оснащен электрическими раздвижными дверями с обеих сторон, сиденьями с кожей Nappa, подогревом и вентиляцией, системой умных ключей с кнопкой остановки/запуска, освещением с 64 цветами, которые можно лично выбирать, и задними солнцезащитными шторами.

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Флагманский вариант также имеет индивидуальные сиденья второго ряда, у которых есть регулировка спинки и подставки для ног. Их можно перевести в положение, в котором можно лежать. Все ряды сидений имеют порты USB.

Еще одной интересной технологией внутри является функция «Просмотр пассажиров», которая имеет широкоугольную камеру в салоне, что позволяет водителю и переднему пассажиру следить за пассажирами сзади через информационно-развлекательный экран. Последний растягивается на 10,25 дюйма и включает монитор с обзором на 360-градусов.

Hyundai также оснастила модели Staria Signature немецкой спецификации аудиосистемой Bose с 12 динамиками. Кроме того, минивэн имеет множество интеллектуальных систем помощи от Hyundai, включая автономного помощника экстренного торможения, активного помощника слепых зон и систему оповещения пассажиров на заднем сиденье. За 1 200 евро клиенты могут установить панорамную стеклянную крышу, а также на выбор есть четыре цвета интерьера.

Этот флагманский вариант Staria можно заказать в немецких дилерских центрах с середины августа. В следующем году на рынок выйдут другие варианты микроавтобуса, которые будут стоить от 40 000 евро.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что электромобиль Hyundai бьет рекорды продаж на рынке.

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