В Германии обнаружили уникальную коллекцию раритетных автомобилей

Среди них были экземпляры, выпущенные в СССР.
В немецком городе Бад-Доберан обнаружили уникальную коллекцию раритетных автомобилей.
Как передает Carakoom, она включает в себя автомобили и мотоциклы производства ГДР, а также советские модели. Коллекция хранится в нескольких гаражах и сараях, а часть автомобилей, например, голубой "Запорожец", стоят прямо на улице.
Интересно, что свободное пространство между машинами заняли мотоциклы и мопеды немецкого производства. Энтузиастам с трудом удалось пробраться внутрь помещения, чтобы сделать снимки.
Кроме любимых немцами моделей Trabant, Wartburg 353, Skoda 105L и Fiat 125p, здесь есть ГАЗ-24, ИЖ-412 и более современный Москвич-2140. Все машины старые и находятся в разном состоянии. На первый взгляд, лучше всего сохранилась Волга, окрашенная в черный цвет.
Подробности о владельце неизвестны. Впрочем как и то, будет ли он выставлять эти экземпляры на продажу.
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