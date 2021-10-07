В Германии обнаружили уникальную коллекцию раритетных автомобилей

Среди них были экземпляры, выпущенные в СССР.

В немецком городе Бад-Доберан обнаружили уникальную коллекцию раритетных автомобилей.

Как передает Carakoom, она включает в себя автомобили и мотоциклы производства ГДР, а также советские модели. Коллекция хранится в нескольких гаражах и сараях, а часть автомобилей, например, голубой "Запорожец", стоят прямо на улице.

Интересно, что свободное пространство между машинами заняли мотоциклы и мопеды немецкого производства. Энтузиастам с трудом удалось пробраться внутрь помещения, чтобы сделать снимки.

Кроме любимых немцами моделей Trabant, Wartburg 353, Skoda 105L и Fiat 125p, здесь есть ГАЗ-24, ИЖ-412 и более современный Москвич-2140. Все машины старые и находятся в разном состоянии. На первый взгляд, лучше всего сохранилась Волга, окрашенная в черный цвет.

carakoom.com

carakoom.com

Подробности о владельце неизвестны. Впрочем как и то, будет ли он выставлять эти экземпляры на продажу.

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