В Германии продают редкие Lamborghini, которые уже не выпускают: их общая цена впечатляет

В Германии продают редкие Lamborghini, которые уже не выпускают: их общая цена впечатляет

В коллекции целых семь суперкаров.

В Германии выставили на продажу уникальные экземпляры Lamborghini.

Об этом говорится в Luxuryandexpensive.

Так, в коллекции фирмы оказались два из трех существующих суперкаров Veneno, пара купе Centenario, а также три несобранных супергибрида Sian. Интересно, что все эти суперкары автопроизводитель уже не выпускает, а оттого их ценность становится еще более внушительной.

Lamborghini Veneno дебютировал на Женевском автосалоне в 2013 году в честь 50-летия марки. Итальянский производитель построил всего три купе и девять родстеров, в основе которых лежало шасси Aventador. На момент выпуска стоимость 750-сильного суперкара составляла три миллиона евро. Сейчас немецкая компания оценила один из редких экземпляров в 7,9 миллионов евро. Стоимость второго Veneno в кузове родстера продавцы не афишируют.

luxuryandexpensive.com

Lamborghini Centenario образца 2017 года. Суперкары оборудованы 6,5-литровым V12 мощностью 770 лошадиных сил. За первое купе с пробегом всего 500 км компания планирует получить 1 779 372 евро. Стоимость второго суперкара, пробег которого обозначен как "доставной", фирма обещает раскрыть по личному запросу.

Что касается Sian, то итальянский производитель сообщал, что распродал все 82 суперкара в первые дни после премьеры. Вероятно, три покупателя решили отказаться от заказанных моделей, стоимость которых составляет от 2 790 000 до 3 290 000 евро.

luxuryandexpensive.com

Таким образом, стоимость всей коллекции редких Lamborghini превышает 20 миллионов долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку