В Германии собираются начать продажи "Газелей" на водороде

Первые экземпляры этой модели собираются экспортировать в 2022 году.

Группа "ГАЗ" совместно с немецкой компанией Elektrofahrzeuge Stuttgart намерена организовать в Германию поставки водородных "Газелей".

Об этом сообщает Drom.

Отмечается, что речь идет о о фургонах на базе модели Next, которые немцы переведут на водород. Планируется, что их оборудуют топливными элементами, системой хранения и подачей водорода, тяговой батареей и электродвигателем.

Первые два экземпляра подобных "Газелей" должны экспортировать в 2022 году: это будут автомобили с двухрядной кабиной. Их планируется передать дорожно-транспортному управлению района Эсслинген.

"Газель" Next собираются оснастить массой 4,6 тонны. По предварительным данным, такой автомобиль будет проезжать около 400 километров на одном заряде. В ближайшие месяцы "Газели" пройдут необходимые испытания и сертификацию в Европе.

У Группы "ГАЗ" ранее уже был опыт сотрудничества с Elektrofahrzeuge Stuttgart, в рамках которого немецкий партнер превратил "Газель" в электромобиль. Ее укомплектовали 150-сильным электромотором и литий-железо-фосфатного батареей емкостью 80 киловатт-часов, которая обеспечивала запас хода на уровне 200 километров. Грузоподъемность электрического фургона составляла 900 килограммов.

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