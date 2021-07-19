В Германии вода уничтожила автосалон с новыми Audi: видео

Наводнения в Европе не утихают.

В Германии продолжает бушевать невероятная водная стихия.

Так, в немецком городе Леверкузен вода уничтожила шоурум с новыми автомобилями Audi. Поток воды, который ворвался внутрь помещения, снес машины с места. Некоторые даже стояли друг на друге. Сейчас все это выглядит очень плачевно.

От большого количества воды пострадали кроссоверы Audi Q3, Q5 и Q8, несколько RS-моделей, включая RS Q3 Sportback и RS6 Avant. В числе пострадавших и несколько автомобилей с электрической силовой установкой — e-tron GT, e-tron quattro и Sportback.

Судя по всему, эти автомобили теперь вынуждены будут провести остаток своей непродолжительной жизни на свалке.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Secret Autochannel.

То, что произошло стало причиной сильных ливней и наводнений. Из берегов вышли несколько небольших рек, а также притока Рейна — Ар и Мозель. Некоторые города оказались полностью заблокированы.

В западных регионах Германии стихия унесла жизни уже 156 человек, но жертв может быть значительно больше, поскольку пропавших без вести считают тысячами. Погибших находят в залитых по потолок подвалам, на дне затопленных улиц.

Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.

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