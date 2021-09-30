В Германии за более чем 17 тысяч евро продают 62-летний "Москвич"

У него еще и достаточно небольшой пробег.

В одном из автосалонов Берлина выставили на продажу "Москвич-407" 1959 года выпуска.

Соответствующее объявление появилось на AutoScout24.

В объявлении отмечается, что автомобиль был выпущен 62 года назад, но несмотря на солидный возраст имеет пробег всего 34 тысячи км. Очевидно, что машина длительное время хранилась в гараже, а затем была вывезена в Германию.

autoscout24.fr

"Москвич" имеет привлекательную бежево-вишневую окраску. В аналогичной цветовой гамме выполнена отделки салона. Как видно из состояния, автомобиль прошел полный курс реставрации.

autoscout24.fr

Под капотом располагается "родной" 45-сильный карбюраторный мотор объемом 1358 см3, работающий с 3-ступенчатой "механикой".

За период с 1958 по 1963 годы было изготовлено около 360 тысяч экземпляров модели "407", поэтому стоимость явно преувеличена. Кстати, о цене. Продавец хочет за автомобиль 17 490 евро. За эти деньги в Германии можно приобрести в хорошей комплектации новые Volkswagen Polo или Hyundai i20.

Ранее рассказывалось о том, что в Германии нашли "Москвич" в идеальном состоянии и с мизерным пробегом.

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