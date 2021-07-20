В Германии затопило автосалон с новыми Porsche: видео

Мутная вода почти полностью покрыла колеса премиальных машин.

В Германии из-за рекордного количества осадков продолжает бушевать безумная стихия.

Так, по информации Carscoops в городе Хайльбронн затопило один из автосалонов Porsche, где находились десятки новеньких премиальных машин немецкой марки.

Вода, уровень которой поднялся на 50 сантиметров, почти полностью покрыла колеса авто.

Среди них оказались, по крайней мере, три экземпляра Porsche 911 серии 992, два из которых — это 911 Carrera 4S Cabriolet и 911 Turbo. Кроме них на парковке видно два кроссовера Macan, а также два Cayenne Coupe, включая бензоэлектрический Cayenne E-Hybrid. Под стенами автосалона припаркованный черный электрокар Porsche Taycan.

На некоторых автомобилях видны белые стикеры, указывающие на то, что они были готовы к отправке, однако теперь покупателям придется подождать доставки своих Porsche. Самая дорогая из затопленных моделей — это черный 911 Turbo, стоимость которого в Германии стартует от 189 176 евро.

Ранее рассказывалось о том, что в Германии вода уничтожила автосалон с новыми Audi.

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