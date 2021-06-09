В Иерусалиме огромная пропасть за считанные секунды поглотила несколько авто: видео

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

В Иерусалиме на парковке возле медицинского центра "Шааре Зедек" случился довольно опасный инцидент.

Так, 7 июня, произошла пропасть асфальта, где находились несколько автомобилей. За считанные секунды машины начали одна за другой "уходить под землю", а на их месте образовалась огромная дыра.

Стоит отметить, что из всех дорожно-транспортных происшествий, которые могут случиться на дороге, пропасть, пожалуй, является самым страшным, особенно если вы находитесь внутри автомобиля, когда это происходит.

Как известно, в большинстве случаев, пропасть случается во время дождей, когда потоки воды под землей размывают основы, на которых устлан асфальт. Однако в этом случае асфальт провалился в ясный солнечный день и накануне дождей не было.

Согласно сообщениям, пропасть образовалось возле подземного тоннеля, который проходит под больницей и прилегающей стоянкой. Сейчас местные власти проверяет, есть ли связь между строительством тоннеля и образованной пропастью. Всего на стоянке было около 50 автомобилей.

К счастью, израильская полиция сообщила, что пострадавших и погибших в этом инциденте не было.

Ранее рассказывалось о том, что десятки домов вблизи Львова рискуют уйти под землю после образования 30-метровой пропасти.

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