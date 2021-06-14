В Индии огромная яма "засосала" автомобиль: видео стало вирусным

Провал образовался из-за постоянных дождей.
Довольно необычный инцидет произошел в жилом районе в индийском городе Мумбаи.
Об этом сообщает IndiaToday.
Так, на камеры попал момент, как черный автомобиль, возможно Hyundai Venue, буквально за считанные секунды исчезает на наших глазах, проваливаясь в дыру, которая образовалась из-за обильных дождей.
Hyundai был припаркован в жилом районе Гаткопар на западе Мумбаи. Кому-то удалось зафиксировать на камеру около половины причудливого инцидента.
Поскольку в этой части мира сезон муссонов, сильные дожди привели к появлению провала на стоянке. Не слишком большая пропасть, но достаточного, чтобы поглотить автомобиль за считанные секунды. Сообщается, что в момент инцидента в машине никого не было.
Вашему вниманию видео этого инцидента.
Ранее рассказывалось о том, как в Киеве посреди дороги образовалась огромная пропасть.