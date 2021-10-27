В Италии кроссовер Maserati попал в серьезную аварию во время испытаний: фото

В Италии кроссовер Maserati попал в серьезную аварию во время испытаний: фото

Презентация этой модели ожидается на 2022 год.

В итальянском Турине разбили суперкар Maserati Grecale во время тестирования.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, элитный автомобиль из-за полного камуфляжа попал в серьезную аварию. Судя по всему, водитель будущей новинки не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Испытатель отделался легким испугом, однако автомобиль получил серьезные повреждения.

Отмечается, что в результате столкновения передняя часть Grecale оказалась сильно повреждена. Кроме того, в ДТП пострадал автомобиль Ford.

Вашему вниманию соответствующие фотографии этого ДТП, которые были опубликованы на странице Wilcoblok в Instagram.

Премьера нового кроссовера Maserati Grecale ожидалась 16 ноября. Однако из-за глобальной нехватки полупроводниковых микрочипов ее перенесли на весну следующего года. В этой связи итальянские специалисты продолжают испытания различных модификаций автомобиля в городских условиях.

Новый Maserati Grecale будет построен на платформе Alfa Romeo Stelvio. Ожидается, что новинка будет доступна в бензиновом, дизельном и гибридном исполнении. Кроме того, для модели полностью разработают электрическую версию. По оценкам специалистов, будущий кроссовер станет прямым конкурентом Porsche Macan, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC.

Ранее говорилось о том, что в Польше продают запчасти Maserati Grecale, хотя он еще даже не дебютировал.

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