В Италии разбили самый быстрый и самый дорогой суперкар Ferrari

Стоимость такого авто составляет около 700 тысяч долларов.

В итальянском городе Вентимилья произошло ДТП с участием самого быстрого и самого дорогого суперкара Ferrari — SF90 Stradale.

Об этом сообщает Carscoops.

Отметим, что этот экземпляр оснащается гибридным 1000-силньим двигателем. Новым этот автомобиль стоит около 700 тысяч долларов.

Судя по фотографиям гиперкара, которые появились в Instagram, он врезался в бетонное ограждение левым боком. В результате столкновения суперкар получил серьезные повреждения. Разбита передняя фара, пострадали бампер и оба крыла. Повреждение есть на капоте и двери, а лобовое стекло покрыто трещинами. Судя по углу наклона обоих колес, у автомобиля проблемы с подвеской. В салоне сработали подушки безопасности.

instagram.com/varryx_

Что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие, не сообщается. Номера SF90 Stradale, которые были на этом авто, Ferrari обычно использует для автомобилей с пресс-парка. Таким образом, возможно, что за рулем был представитель СМИ.

К слову, в аварию попал не стандартный Ferrari SF90 Stradale, а версия с пакетом Assetto Fiorano. Такой суперкар оснащен титановой выхлопной системой, более жесткой подвеской с амортизаторами Multimatic и титановыми пружинами, задний спойлер из углеродного волокна и специальными карбоновыми колесами, обутыми в шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

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В движение его приводит гибридная силовая установка, состоящая из двигателя V8 мощностью 769 л.с. и трех электромоторов на 217 л.с. Суммарная отдача составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до "сотни" у Ferrari SF90 занимает 2,5 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 340 км/ч.

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