В каком направлении запрещается ехать водителю: тест ПДД

тест ПДД

Предлагаем интересную задачу на знание Правил дорожного движения (ПДД). Она касается применения дорожных знаков и правил изменения направления движения. Водителям предлагается определить, куда запрещено продолжать движение водителю желтого легкового автомобиля в ситуации, изображенной на рисунке.

Анализ ситуации и дорожных знаков

Перед перекрестком, где находится желтый автомобиль, установлены два дорожных знака:

2.1 «Дать дорогу». Этот знак требует от водителя уступить дорогу, но не ограничивает направления движения. Поскольку задача не касается приоритета проезда, этот знак не является решающим.

5.6 «Конец дороги с односторонним движением». Этот знак является ключевым. Он информирует водителя о том, что дорога, по которой он двигался (с односторонним движением), заканчивается, и сразу за перекрестком начинается двустороннее движение.

Тест ПДД

Определение запрещенных направлений

Водитель намерен совершить поворот или разворот с правой полосы дороги с односторонним движением.

1. Разворот (Движение в обратном направлении)

Знак 5.6 ясно указывает, что впереди начинается двустороннее движение. Если водитель попытается развернуться (т.е. продолжить движение в обратном направлении), он автоматически окажется на полосе встречного движения, что является грубым нарушением ПДД.

Вывод — разворот (движение в обратном направлении) запрещен.

2. Поворот налево

Для осуществления поворота влево или разворота Правила требуют от водителя занять соответствующее крайнее положение на проезжей части. Это предусмотрено Пунктом 10.4 ПДД Украины, где сказано:

«Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении…»

Поскольку желтый автомобиль находится в правой полосе дороги с односторонним движением, он не может совершить поворот налево, поскольку не занял крайнюю левую полосу.

Вывод — поворот налево запрещен.

3. Движение прямо и поворот направо

Движению прямо и справа водителю ничего не препятствует: он находится в правой полосе, с которой разрешено движение прямо, а поворот справа, по правилам, всегда выполняется из крайнего правого положения.

Правильный ответ

Таким образом, водителю желтого автомобиля запрещается продолжать движение в двух направлениях: слева (из-за неправильно занятой полосы) и обратно (по причине начала двустороннего движения).