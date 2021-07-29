В одном из штатов США каждый пятый владелец электрокара вернулся к авто с ДВС: причина

В одном из штатов США каждый пятый владелец электрокара вернулся к авто с ДВС: причина

Водители электромобилей имеют много проблем с подзарядкой своих машин.

В штате Калифорния, США, из-за проблем с зарядкой каждый пятый владелец электрического автомобиля снова начал ездить на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт Insider со ссылкой на исследование, которое провели ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе Скотт Хардман и Гил Тал.

Опрос провели между калифорнийцами, которые приобрели электромобили в течение 2012-2018 годов. 70% из тех, кто отказался от электрокара, не имели дома специальной 240-вольтовой розетки, и не могли нормально заряжать свои машины.

В штате стандартные домашние розетки обычно подают 120 вольт, обеспечивая то, что любители электрических автомобилей называют зарядкой "первого уровня", тогда как специальные соединения мощностью 240 вольт известны как "Уровень 2".

Даже с более быстрой зарядкой, например, Chevrolet Bolt все равно нужно почти 6 часов на зарядку, чтобы смочь проехать 482 км. В то же время для бензинового семейного внедорожника, чтобы преодолеть такое же расстояние, достаточно заправиться всего за несколько минут.

Примерно за три минуты можно заполнить бензиновый бак Ford Mustang и иметь достаточный запас хода, чтобы проехать около 480 км с его двигателем V8. В то же время, как рассказал изданию владелец электрокара Mustang Mach-E, он имел проблемы с зарядкой своего авто на 320-километровом маршруте.

За последние годы электромобили значительно улучшили свои показатели дальности хода, однако исследователи отмечают, что очень мало изменилось в скорости их зарядки.

Они предупредили, что эта тенденция может затруднить достижение целей по продажам электромобилей в Калифорнии и других странах, а также рост рынка в целом.

Ранее сообщалось, что Tesla будет делиться своими зарядными станциями с электрокарами других брендов.

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