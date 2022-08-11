В Калифорнии самолет приземлился на заполненную автомобилями трассу: видео

Так, во время полета у легкомоторного воздушного судна отказал двигатель, и он начал терять высоту. Понимая, что до ближайшего аэропорта не дотянуть, пилот совершил аварийную посадку на оживленную магистраль.

Несмотря на большое количество машин, ему удалось не спровоцировать масштабную аварию, хотя посадка была очень жесткой и в результате возник пожар.

При приземлении у самолета оторвало одно крыло и часть топлива выплеснулась на шоссе. Это повлекло за собой вспышку. Само судно перевернулось вокруг своей оси и пересекло несколько полос движения, прежде чем остановиться. К счастью, пилот и пассажир не пострадали. Они покинули самолет без посторонней помощи.

Вашему вниманию видео с этим инцидентом.

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