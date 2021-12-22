В Калифорнии водители стали оставлять автомобили с открытыми багажниками: зачем это делается

Местные власти не слишком в восторге от этой идеи.

Водители Калифорной начали оставлять автомобили с открытыми багажниками.

Об этом сообщает Carscoops.

На такой шаг они решились для того, чтобы не дать ничего утащить злоумышленникам. Да, если вдуматься, то эта идея не выглядит чем-нибудь гениальным.

Как пояснила одна из владельцев таких машин, таким образом злоумышленники сразу увидят, что автомобиль пуст и воровать в нем нечего – это должно защитить машину от проникновения. Однако местные власти предупреждают, что последствия такой практики могут быть гораздо хуже, чем взлом.

Начальник полицейского управления Сан-Франциско (SFPD) Гаррета Тома предупреждает, что "слишком многое может пойти не так", если последовать примеру автовладельцев, открывающих багажники на парковках. Во-первых, воры получают легкий доступ к передней части салона, во-вторых, они могут влезть в бардачок и забрать оттуда документы.

По данным департамента, в этом году количество краж из автомобилей в Сан-Франциско подскочило на 32 процента, а с сентября по октябрь – сразу на 25 процентов.

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