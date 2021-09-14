В Канаде обнаружили более три тысячи брошенных BMW и MINI Cooper: видео

В Канаде обнаружили более три тысячи брошенных BMW и MINI Cooper: видео

Эти автомобили стоят здесь уже шесть лет.

В Ванкувере обнаружили кладбище с более три тысячи брошенных экземпляров BMW и MINI Cooper.

Об этом сообщает Motor1.

Эти автомобили находятся здесь уже шесть лет. А для тех, чья идея заключается в том, чтобы "вернуть их" и "переделать", к сожалению, нет надежды на восстановление.

Почему? По той простой причине, что эти три тысячи моделей подверглись воздействию соли и влажности, когда они прибыли в порт Галифакс в феврале 2015 года. Но на этом дело не заканчивается, поскольку впоследствии они пострадали еще больше. Ужасная метель прокатилась по Канаде и нанесла значительный ущерб, так как электрические цепи, стартеры и рулевые рейки просто вышли из строя.

Однако эти автомобили можно было спасти, если бы власти вовремя приказали их вывезти. К сожалению, BMW не считала экономически целесообразным проводить ремонт, и баварская фирма предпочла заменить поврежденные автомобили напрямую.

Кроме BMW M4, есть и другие весьма привлекательные модели, которые пострадали от шторма, как видно из видео, опубликованного на канале в Instagram supercars.fails.

Ранее рассказывалось о том, что в США под открытым небом обнаружили невероятную коллекцию из 800 брошенных классических автомобилей.

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