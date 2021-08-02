В Канаде продадут редкую BMW на устаревших украинских номерах

За нее планируют получить до 60 тысяч долларов.

В Канаде пустят с молотка редкую BMW Alpina B12 5.7 LWB E38.

Соответствующий экземпляр выставили на продажу на аукционном доме RM Sotheby`s.

Главной особенностью этого автомобиля является устаревший номер стандарта 1995 года, что указывает на регистрацию в Черновицкой области.

В общем, у "семерки" с аукциона RM Sotheby`s интересная судьба: седан 1998 года выпуска на данный момент зарегистрирован в Канаде, нынешний владелец приобрел Alpina B12 в Японии, а номера спереди указывают, что сначала BMW поставили на учет в Украине.

sothebys.com

За прекрасно сохранившийся седан с пробегом 88 533 километров специалисты аукционного дома RM Sotheby`s рассчитывают выручить 50-60 тысяч долларов. За без малого четыре дня до окончания торгов самая высокая ставка — 34 тысячи долларов.

Продавец утверждает, что автомобиль сохранился в оригинальном состоянии — на аутентичность указывают фирменные многоспицевые диски, окраска кузова в голубой металлик Alpina, отделка салона березой и натуральной антрацитовый кожей с сине-зелеными вставками. Еще одна особенность этого авто — перенастроенная подвеска с жесткими пружинами и амортизаторами.

Оригинальные Alpina B12 5.7 на основе BMW E38 были в основном короткобазные (153 единицы), а с длинной базой было сделано всего 49 машин.

Ранее рассказывалось о том, что на продажу выставят редкую Honda за 408 тысяч долларов.

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