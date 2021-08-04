В Канаде за 118 тысяч долларов продают последний экземпляр культовой модели Mitsubishi

Всего таких было выпущено 3100 машин.

В 2015 году компания Mitsubishi объявила о том, что убирает с рынка модель Lancer Evolution. Чтобы хоть как-то порадовать поклонников, японцы выпустили Lancer Evolution Final Edition, в качестве "прощальной" версию всего семейства.

Тираж модели Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition составил 3 100 экземпляров. Они разошлись за считанные часы после объявления о старте продаж. Однако, по информации Auto.cz, в одном из автосалонов Канады сохранилась одна новая машина.

На одометре седана зафиксирован пробег 99 километров. Он находится в заводском состоянии и полностью на ходу. Причем это не просто один из экземпляров финальной версии Lancer Evolution, а последний автомобиль, сошедший с конвейера.

Auto.cz

От обычного Mitsubishi Lancer Evo X лимитированная версия отличается черной крышей и эксклюзивными колесными дисками BBS. Под капотом установлен 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 300 л.с. и 414 Нм крутящего момента, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Интересно, что шесть лет машина стоит в шоуруме и ждет своего покупателя. Возможно, клиент до сих пор не нашелся из-за цены — за "горячий" седан просят 118 тысяч долларов США.

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