В Канаде заметили Toyota Corolla, разъезжающую по заснеженным улицам на трех колесах: видео

Водитель выглядел довольно невозмутимо.

Весьма необычную картину удалось увидеть в провинции Альберта, расположенной в Канаде.

Как известно, в Сети можно найти множество роликов с автомобилями, как ни в чем не бывало, разъезжающими по дорогам на трех колесах. Однако водитель Toyota Corolla решил пойти дальше: на седане, лишённом левого заднего колеса, он выехал на покрытые толстым слоем снега улицы.

Сразу после перекрестка водитель внезапно нажимает на педаль тормоза, и компактный седан останавливается на небольшом уклоне. Что произошло дальше, неизвестно, поскольку видео обрывается именно на этом моменте. Интересно, что в момент проезда лицо водителя было довольно невозмутимым, будто все так и должно быть.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале ViralHog.

О том, как автомобиль потерял колесо, также не сообщается. Вполне возможно, что причиной стала авария. Или шину спустило, а его владелец вместо того, чтобы заменить ее, решил полностью избавиться от проблемного колеса.

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