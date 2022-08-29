В Канаде женщина за три дня "наездила" на прокатном автомобиле 36 тысяч км и получила счет в восемь тысяч долларов: детали инцидента

Женщина, взявшая напрокат автомобиль в Торонто, сказала, что с нее взыскали немалую сумму якобы за то, что она проехала за три дня 36 тысяч км.

Так, Джованна Бонифаций приехала в Торонто и арендовала автомобиль в Avis на три дня. Она ездила на GMC Yukon Denali между аэропортом, центром Торонто и городком Китченер.

По ее словам, через три дня она проехала примерно 300 километров, пока вернула машину в аэропорту, передает Auto24.

Бонифаций сказала, что заплатила около 1 000 долларов предоплаты. Но, ожидая в аэропорту свой самолет, она проверила выписку с кредитной карты и заметила взыскание более 8 000 долларов от Avis. Затем она посмотрела на квитанцию от Avis и увидела, что компания взыскала с нее плату за проезд 36 482 километров по ставке 25 центов за километр.

Женщина сказала, что ей пришлось бы ехать 72 часа подряд со скоростью примерно 500 км/ч, чтобы это стало возможным. Это также примерно такое же расстояние, как трижды проехать из Торонто в Южную Африку. Пострадавшая несколько раз звонила в прокатную компанию, однако ее проблему не могли решить.

Лишь через несколько дней, когда к делу присоединились СМИ, ей перезвонили из Avis и сообщили, что дополнительные расходы будут возмещены. Avis сообщила, что принесла извинения Бонифаций за ошибку и вернули средства. Впрочем, они не сказали, что стало причиной ошибки.



“В общем, это было плохое обслуживание клиентов. Более всего огорчало то, что мы не смогли вовремя связаться со службой обслуживания клиентов", — сказала она, добавив, что это испытание создало для нее ненужный стресс во время путешествия.

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