В Китае мужчина на заправке поджег Porsche Cayenne с женщиной в салоне: видео

Только благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.

В китайском городе Шэньджэн на заправке произошел довольно опасный инцидент.

Об этом сообщает HT Auto.

Так, во время заправки кроссовера Porsche Cayenne мужчина зажег топливо зажигалкой и машина вспыхнула, а сам преступник скрылся с места происшествия. В этот момент в салоне сидела женщина. Только благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.

Свидетель инцидента быстро отреагировал и помог женщине выйти из машины, доставив ее в безопасное место. Сотрудники АЗС использовали огнетушители для тушения автомобиля и предотвращения более серьезных последствий.

Вашему вниманию видео с этим случаем.

Благодаря камерам видеонаблюдения преступник был быстро обнаружен полицией и арестован.