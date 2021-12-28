В Китае мужчина на заправке поджег Porsche Cayenne с женщиной в салоне: видео

Только благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.
В китайском городе Шэньджэн на заправке произошел довольно опасный инцидент.
Об этом сообщает HT Auto.
Так, во время заправки кроссовера Porsche Cayenne мужчина зажег топливо зажигалкой и машина вспыхнула, а сам преступник скрылся с места происшествия. В этот момент в салоне сидела женщина. Только благодаря быстрой реакции персонала никто не пострадал.
Свидетель инцидента быстро отреагировал и помог женщине выйти из машины, доставив ее в безопасное место. Сотрудники АЗС использовали огнетушители для тушения автомобиля и предотвращения более серьезных последствий.
Вашему вниманию видео с этим случаем.
Благодаря камерам видеонаблюдения преступник был быстро обнаружен полицией и арестован.