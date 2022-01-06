В Китае нашли "кладбище" суперкаров и элитных авто, стоящих под мостом (фото)

В Китае нашли "кладбище" суперкаров и элитных авто, стоящих под мостом (фото)

Они собирают там пыль уже около десяти лет.

На окраине Пекина был найден ряд заброшенных под мостом суперкаров и элитных авто.

Об этом сообщает Carakoom.

Установлено, что несколько десятков автомобилей стоят под эстакадой около 10 лет. Они уже покрылись слоем грязи, а некоторые и проржавели. Ведь среди них есть настоящий эксклюзив вроде Lamborghini Gallardo Spyder золотистой окраски.

Рядом припаркованный спортивный автомобиль Maserati Coupe с тюнингом. Привлекают внимание несколько седанов Rolls-Royce Phantom и Bentley Continental Flying Spur, причем у одного из Rolls-Royce – огромные 22-дюймовые колесные диски. Также на фото можно узнать внедорожные Range Rover, Land Rover Discovery и Audi Q7.

Пока неизвестно, почему такие недешевые автомобили брошены. По одной версии, все они принадлежали прокатной компании, обанкротившейся 10 лет назад. Иначе – это штрафплощадка, а элитные машины конфискованы государством за неуплату налогов или другие правонарушения.

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