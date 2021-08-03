В Китае обнаружили премиальные авто и суперкары, которые гниют под открытым небом (видео)

В Китае обнаружили премиальные авто и суперкары, которые гниют под открытым небом (видео)

Некоторые из них еще находятся в довольно приличном состоянии.

Как известно, премиальные автомобили и суперкары стоят достаточно дорого. Собственно, как и их ремонт.

Такие транспортные средства являются настоящей роскошью, но есть случаи, когда даже подобные машины никому не нужны. Так, собственно, и произошло с несколькими экземплярами очень дорогих автомобилей в китайском Ханчжоу.

Отмечается, что все эти машины были арестованы китайскими властями по разным причинам, но из того, что мы видим на видео, ни на одном из этих автомобилей не видно значительных повреждений. Это говорит о том, что у некоторых из этих автомобилей еще может быть будущее. Однако, похоже, что некоторые из них гнили в этой глуши на протяжении многих лет, а на их восстановление могут уйти огромные суммы денег.

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Вместо того, чтобы местная власть перепродавала эти авто на аукционах, как это обычно бывает, они хранятся там огромное количество времени. Понятно, что их бывшие владельцы никогда их не вернут, тем более в таком состоянии.

На этом "кладбище" в Ханчжоу находятся Chevrolet Corvette предыдущего поколения, Porsche Panamera Turbo, Audi R8, Aston Martin Vantage S Roadster и Bentley Continental Flying Spur.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Geely UnCut.

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