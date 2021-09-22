В Китае Tesla осудили за мошенничество: компании придется выплатить миллионный штраф

Дилер компании продал мужчине подержанный автомобиль, который был в аварии.
В Китае американского производителя электромобилей Tesla осудили за мошенничество с клиентами и назначили штраф.
Об этом сообщает сайт Autoevolution.
Иск на компанию подал Хан Чао. В 2019 году он приобрел у официального дилера подержанную Model S P85, которая, как ему сообщили, никогда не была в аварии. Кроме того, ему заявили, что авто восстановили и провели с ним 200 испытаний.
Однако у Чао было столько проблем с автомобилем, что он решил его проверить. Оказалось, что электрокар был в ДТП и он имел замененную заднюю стойку окна.
После этого мужчина подал в суд на Tesla, где доказали его правоту. Дилер должен выплатить ему деньги за автомобиль и выплатить компенсацию в размере 1 518 800 юань.
Ранее сообщалось, что Tesla заставили выплатить владельцам своих электрокаров по 16 000 долларов. Они подали на компанию в суд из-за того, что снизилась емкость аккумуляторов их авто и скорость зарядки.