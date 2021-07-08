В Китае во время движения на оживленной дороге несколько раз взорвалась Toyota Camry: видео

В Китае во время движения на оживленной дороге несколько раз взорвалась Toyota Camry: видео

Автомобиль был оборудован ГБО.

В Сети появилось видео, на котором седан Toyota Camry несколько раз внезапно взрывается во время езды на оживленной дороге в Китае.

Об этом сообщает Carscoops.

Как видно на ролике, первый взрыв оказался не единственным и, судя по всему, не самым мощным: охваченный пламенем седан через некоторое время взорвался еще раз, причем над ним даже поднялось грибовидное облако с огня и дыма. Затем уже выгоревший автомобиль вспыхнул в последний раз.

Относительно водителя, то он к счастью не пострадал. Он покинул салон сразу после первого взрыва и отбежал на безопасное расстояние. Другие участники движения также вовремя среагировали и создали своеобразный коридор.

Интересно, что на YouTube-канале, где опубликовали видео, утверждается, что машина работала на природном газе. Однако, заводские Toyota Camry Classical для Китая с такой установкой не предлагались: их оснащали традиционными моторами объемом 2,0 и 2,4 литра. Вероятно, газобаллонное оборудование на Camry было установлено с подачи самого владельца.

Ранее рассказывалось о том, что в Одессе взорвался автомобиль, перевозивший мороженую рыбу.

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