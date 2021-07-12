В Китае женщина после ссоры с мужем разбила редкие экземпляры Porsche и Ferrari

Общий ущерб составил более 600 тысяч долларов.

В Шанхае женщина устроила довольно недешевую аварию после ссоры с мужем.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что супруги ехали по паркингу на BMW 3-Series, и женщина, которая находилась за рулем, устроила конфликт. В порыве гнева она направила автомобиль в редкие Ferrari GTC4Lusso и Porsche 918 Spyder, стоявшие на подземном паркинге, а последний срикошетил в Mercedes-Benz E-Class.

Изображение с места события показывают, что боковые двери и задняя панель GTC4lusso сильно смяты после столкновения. Кроме того, одно из колес Ferrari, похоже, также претерпело определенные убытки.

От удара Ferrari столкнулась с Porsche 918 Spyder и этот спорткар будет самым дорогим в ремонте. Передняя часть 918 была вдавлена в бетонный столб и гибридный суперкар, скорее всего, потребует замены передней части. А в BMW, в свою очередь, даже сработала подушка безопасности.

carscoops.com

По самым скромным подсчетам, ущерб составил 4 миллиона юаней, или 617 тысяч долларов.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку