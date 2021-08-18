В Кыргызстане выпустили собственный электромобиль за 7 тысяч долларов

Его запас хода составляет 110 км.

В Кыргызстане выпустили собственный электромобиль — Kami Nimble.

По информации Autoportal, новинка представляет собой городской электрический грузовик. Его ориентировочная стоимость — $ 7 000. За эти деньги покупателям будет предложена компактная машина (4,24X1,6X1,98 м) с грузовой платформой размерами 2,7X1,6 м.

Кузов Kami Nimble изготовлен из стальных труб и композитных моделей. В движение машина приводится китайским асинхронным 20,5-сильным электромотором Shinegle с воздушной системой охлаждения. Поскольку у электромобиля весь крутящий момент доступен сразу при старте, можно ожидать, что 50 км/ч грузовик сможет набирать довольно быстро. А большая предельная скорость ему без надобности.

autoportal.ua

Что касается запаса хода электромобиля, он составляет 110 км (батарея — литий-фосфатный, емкостью 100 Ач). Снаряженная масса Kami Nimble — 754 кг, допустимая максимальная — 1 575 кг. Передняя подвеска — независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами, сзади — зависимая на продольных рессорах.

Разработчик ожидает, что уже в 2022 году начнет продавать свое детище на внутреннем рынке и поставлять его в Казахстан. Кроме того, планируется экспорт и в другие страны. Первые поставки намечены на конец года, запланированные масштабы производства — до 10 тысяч штук ежегодно.

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