В Лас-Вегасе мужчина разбил арендный суперкар Ferrari сразу после начала поездки

Стоимость автомобиля оценивается в 350 тысяч долларов.

Довольно странный инцидент произошел с жителем Лас-Вегаса, который решил взять в аренду суперкар Ferrari F8 Tributo.

Так, мужчина решил на время одолжить этот автомобиль, который имеет 710-сильный мотор и стоит почти 350 тысяч долларов. Ему хотелось эффектно покататься по дорогам города. Но он не учел тот факт, что управлять суперкаром — дело нелегкое.

Как следствие, через несколько часов после аренды мужчина позвонил в компанию и заявил, что, двигаясь на скорости не более 70 километров в час, наехал на небольшой камень, в результате чего спорткар получил некоторые повреждения.

Однако сотрудники организации, прибывшие к месту ДТП, не поверили в такую причину, так как повреждения на Ferrari были очень сильными. Специалисты заметили на суперкаре разбитый передний сплиттер, сломанные колесные диски и оторванные подкрылки. В салоне сработала подушка безопасности. Кроме того, эксперты увидели на дороге следы трения кузова об асфальт, что свидетельствовало о длинном тормозном пути.

Доставив Ferrari F8 Tributo в мастерскую и загнав его на подъемник, инженеров ждал еще один сюрприз — треснувшие детали подвески. Такое может лишь только в результате сильного удара.

Несмотря на то, что все арендные автомобили застрахованы, клиента фирмы ждет серьезный разговор со страховой компанией.

Ранее рассказывалось о том, что в Германии разбили Ferrari F8 Tributo через шесть часов после выезда из автосалона.

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