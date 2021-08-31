В Лондоне нашли "кладбище" с десятками уникальных автомобилей (видео)

Всего там оказались 174 экземпляра.

Невероятную коллекцию классических автомобилей удалось найти в одном из гаражей Лондона.

Об этом сообщает Motor1.

Так, в огромном складском помещении находились 174 классические модели. Все они простояли здесь без движения и надлежащего ухода не одно десятилетие.

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Машины разных марок и моделей покрыты слоем пыли, а на некоторых видны очаги коррозии. Большая часть автомобилей представляет коллекционную ценность (даже в таком состоянии). На отдельных полках находятся запчасти, оригинальные наборы инструментов, инструкции и прочее.

Отметим, что здесь есть классические Morris Minors, непристойная количество старых Mercedes, Porsche и даже раритетные BMW, которые обычно не представляют большой ценности. По информации владельцев этого состава, в заброшенной коллекции есть такие интересные экземпляры, как Porsche 911 1973 года BMW 2002 1975 года и Mercedes G Wagon 1987 года.

Все автомобили выставили на аукцион London Barn. Да, все машины нуждаются в реставрации, но они уже привлекли внимание коллекционеров со всего мира, которые наверняка знают, как вернуть раритетным автомобилям былой лоск.

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