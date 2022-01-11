В Лос-Анджелесе пилота самолета вытащили за мгновение до столкновения с поездом: невероятное видео спасения

В Лос-Анджелесе пилота самолета вытащили за мгновение до столкновения с поездом: невероятное видео спасения

Напоминает сцену из какого-нибудь Голливудского фильма.

Что-то невероятное произошло в Лос-Анджелесе при участии самолета, его пилота и поезда.

Об этом сообщает CBS News.

Все эта история напоминает отрезок из какого-либо Голливудского фильма, однако все это произошло в реальной жизни. Так, полиция Лос-Анджелеса в Twitter распространила видео с нагрудного видеорегистратора одного из патрульных, задействованных в инциденте вблизи аэропорта Уайтмэн.

Самолет Cessna 172 с бортовым номером N8056L совершил аварийную посадку (или потерял контроль при посадке) и оказался на железнодорожном пути. Пострадавшего пилота вытащили из кабины самолета представители полиции и очевидцы только за мгновение до того, как поезд проехал сквозь него.

Внимание: видео содержит деликатный характер, поэтому его просмотр сугубо по вашему усмотрению.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of pilot который совершил ярмарку ездить на дорожных дорожках в San Fernando Rd. and Osborne St., just before oncoming train collided with aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo -- LAPD HQ (@LAPDHQ) 10 января 2022

Другое видео с места происшествия от очевидцев также очень драматично.

Пилота доставили в больницу, о его состоянии ничего неизвестно, однако тот факт, что он остался жив, само по себе - чудо.