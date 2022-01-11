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В Лос-Анджелесе пилота самолета вытащили за мгновение до столкновения с поездом: невероятное видео спасения

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В Лос-Анджелесе пилота самолета вытащили за мгновение до столкновения с поездом: невероятное видео спасения

Напоминает сцену из какого-нибудь Голливудского фильма.

Что-то невероятное произошло в Лос-Анджелесе при участии самолета, его пилота и поезда.

Об этом сообщает CBS News.

Все эта история напоминает отрезок из какого-либо Голливудского фильма, однако все это произошло в реальной жизни. Так, полиция Лос-Анджелеса в Twitter распространила видео с нагрудного видеорегистратора одного из патрульных, задействованных в инциденте вблизи аэропорта Уайтмэн.

Самолет Cessna 172 с бортовым номером N8056L совершил аварийную посадку (или потерял контроль при посадке) и оказался на железнодорожном пути. Пострадавшего пилота вытащили из кабины самолета представители полиции и очевидцы только за мгновение до того, как поезд проехал сквозь него.

Внимание: видео содержит деликатный характер, поэтому его просмотр сугубо по вашему усмотрению.

Другое видео с места происшествия от очевидцев также очень драматично.

Пилота доставили в больницу, о его состоянии ничего неизвестно, однако тот факт, что он остался жив, само по себе - чудо.

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