В Майами на парковке сгорел Bugatti за 2,9 млн долларов (видео)

Гиперкар могли специально поджечь.

В Майами, США, на парковке сгорел красно-черный Bugatti Chiron, который якобы принадлежит доминиканскому исполнителю El Alfa.

Видео с сожженным гиперкаром опубликовали на странице supercar.fails в Instagram, передает Carscoops.

Стоимость Chiron 2,9 миллиона долларов, но теперь за его ремонт надо будет отдать еще одну кругленькую сумму. Ему понадобится новый капот, крыло, колесо, шина, двери со стороны водителя и окно. Все эти детали имеют огромные черные следы от огня.

Чтобы восстановить французский гиперкар, простого окрашивания точно будет недостаточно. В пораженной зоне у него расплавленное стекло, резина, углеродное волокно и пластмассовые детали. Кому-то удалось потушить огонь до того, как сгорела бы вся машина.

Официальной информации об инциденте нет, но, согласно сообщениям в СМИ, этот пожар не был случайным, и автомобиль могли умышленно поджечь.

Напомним, что гиперкар оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами мощностью 1479 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что во Львове на территории медицинского университета сгорели 4 автомобиля.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку