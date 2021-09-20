В молдавском автосалоне разбили новые Toyota и Lexus во время разгрузки (видео)

С них даже не успели снять заводскую белую защитную пленку.

Достаточно неприятный инцидент произошел в одном из автосалонов Кишинева.

Об этом сообщает Autoblog.

Отмечается, что три новеньких автомобиля Toyota и Lexus стали "битками" еще до того, как их разгрузили (с них даже не успели снять заводскую белую защитную пленку).

Так, два Toyota RAV4 и Lexus RX сошли с автовоза на асфальт и врезались друг в друга. Причем это еще не все пострадавшие. Также "досталось" тестовому Toyota Land Cruiser 300, который стоял возле автосалона — он, по сути, стал "защитным барьером", который остановил машины.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Trafic fail Moldova.

Что будет с этими разбить экземплярами авто — остается только догадываться. Впрочем, что можно сказать наверняка, так это то, что их уж точно не продадут, как новые.

Ранее рассказывалось о том, что преступник угнал Chevrolet Corvette из дилерского центра прямо на глазах сотрудников.

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