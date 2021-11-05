В Молдове нашли "Волгу" с мизерным пробегом, которая 38 лет простояла в гараже: видео

Продавать этот экземпляр не планируют.

В Молдове нашли в гараже ГАЗ-24 "Волга", которая целых 38 лет простояла в гараже.

О подходящей находке рассказал блогер Roma Urraco.

Отмечается, что этот экземпляр имеет пробег всего 212 километров. С 1983 года автомобилем владеет один человек, причем ездить на седане, судя по пробегу, мужчина не торопится.

На крышке багажника остался пожелтевший заводской талон, а в перечне документов есть товарный чек образца 1983 года. Под толстыми чехлами – красная "персидская" окраска интерьера, в темно-бордовых тонах оформлены дверные карты. Единственное, что сохранилось со времен СССР – аккумулятор: владельцу пришлось установить современную батарею. Кроме того, ради лучшей безопасности слито топливо.

Поскольку речь идет о поздней ГАЗ-24, под капотом карбюраторный 2,4-литровый атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Коробка передач – 4-ступенчатая "механика", привод – на заднюю ось.

"Двадцать четвертые" модели "Волги" были выпущены большим тиражом, а также "капсулы времени" с мизерным пробегом находятся с завидной регулярностью.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине нашли редкую "Волгу" с пробегом в 29 км.

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