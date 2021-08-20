В Нидерландах электрокар Volkswagen вспыхнул после отключения от зарядки

Автомобиль полностью сгорел.

В нидерландском городе Гронинген электрокар Volkswagen ID.3 вспыхнул после того, как владелица отсоединила его от зарядного устройства.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Женщина посадила в автомобиль ребенка и хотела сесть за руль, но заметила, что машина начала дымить, и вскоре ее полностью охватило пламя.

Также читайте General Motors заменит батареи в популярном электрокаре из-за риска возгорания

Они смогли быстро покинуть электромобиль и не пострадали, но сам ID.3 полностью сгорел. Он даже повредил Nissan Leaf, который был рядом. Пожарные быстро прибыли на место происшествия, но хэтчбек Volkswagen спасти не удалось, а то, что от него осталось, отбуксировали.

Volkswagen собирается тщательно исследовать обломки, чтобы выяснить, почему автомобиль загорелся. Ранее информации о возгораниях электрокаров компании не было, поэтому это может быть первый случай.

Однако с моделью ID.3 уже были проблемы раньше. В октябре и ноябре 2020 года производитель был вынужден отозвать авто из-за проблем с защитным проводником на зарядном устройстве, которое мог расшатываться и отсоединяться.

Ранее сообщалось, что электромобили Tesla забирают у пожарных в 40 раз больше воды, чем автомобили на бензине и дизеле.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку