В Нидерландах продают редкую "Волгу" с дизельным двигателем от Peugeot

В Нидерландах продают редкую "Волгу" с дизельным двигателем от Peugeot

Стоимость довольно удивляет.

В Нидерландах выставили на продажу довольно необычный экземпляр ГАЗ-24-77 "Волга" 1977 года выпуска в кузове универсал.

Соответствующее объявление появилось на AutoScout24.

Отмечается, что этот автомобиль является экспортным вариантом модели и выделяется наличием под капотом 2,1-литрового дизельного мотора Peugeot Indenor xdp, мощность которого составляет 62 лошадиных силы.

Реализацией и обслуживанием таких машин в Европе занималась компания Scaldia-Volga SA Купить их можно было только в "Старом Свете".

autoscout24.fr

Судя по фотографиям, 44-летняя "Волга" находится не в лучшем состоянии. На кузове универсала видны следы шпаклевки, которой замазывали ржавчину. Кроме того, очагами коррозии покрыты как внешние, так и технические детали автомобиля. В то же время продавец утверждает, что "Волга" находится на ходу, однако во время езды в машине перегревается двигатель.

Заднеприводный универсал оборудован 2,1-литровым дизельным мотором Peugeot Indenor xdp, отдача которого составляет 62 лошадиные силы. В паре с агрегатом на "Волгу" устанавливали четырехступенчатую механическую трансмиссию.

За редкую модификацию "Волги" с пробегом в 27 тысяч км владелец запросил 4 350 евро.

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