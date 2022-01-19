В Нидерландах во время тестирования вдребезги разбили редкий Ferrari стоимостью три миллиона долларов: видео

Автомобиль получил сильнейшие повреждения кузова и технических узлов.

Невероятной аварией завершилось тестирование редкого суперкара Ferrari Enzo в Нидерландах.

Как сообщает FerrariChat, водитель автомобиля во время испытания не справился с его мощностью и врезался в дерево. От удара редкий Ferrari Enzo стоимостью около трех миллионов евро получил сильнейшие повреждения кузова и технических узлов.

Отмечается, что суперкар принадлежал местному автосалону Ferrari. Во время аварии за рулем автомобиля находился механик дилерского центра. Низкая температура воздуха вместе с туманом ухудшила видимость и сцепление с дорожным покрытием. В результате этого и произошло ДТП.

От удара у машины оторвало оба правых колеса, а также вырвало карданный вал. Кроме того, у Ferrari разорвало на две части задний бампер, помяло всю правую часть кузова, а также сработали подушки безопасности. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сумели освободить выжившего водителя из изуродованного автомобиля. К счастью, он получил только испуг и несколько царапин.

Ferrari Enzo представили в 2002 году на Парижском автосалоне. За два года производства итальянские инженеры построили всего 400 двухместных суперкаров, но сегодня известно о местонахождении только 392-х, из которых пять зарегистрированы в Нидерландах. В движение ее приводит "атмосферник" V12 6.0 с отдачей 660 лошадиных сил и 657 Нм крутящего момента. Разгон до "сотни" у машины занимает 3,3 секунды.

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