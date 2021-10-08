В Норвегии могут ввести налог на дорогие электрокары

В Норвегии могут ввести налог на дорогие электрокары

Ранее стране это советовали сделать экономисты МВФ.

В Норвегии могут ввести 25-процентный налог на роскошь на дорогие электрокары.

Об этом сообщает Carscoops.

Налог придется платить за автомобили, которые стоят свыше 600 000 норвежских крон (69 882 доллара США). Более дешевых машин это не коснется.

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Такой налог может ввести следующее правительство страны, которое, вероятно, возглавит кандидат от лейбористской партии, что обещала ввести систему налогообложения дорогих электромобилей. По их словам, такая политика создана из чувства справедливости.

"За последние несколько лет мы получили много новых моделей... те, кто хотят приобрести автомобиль пока существует освобождение от НДС, имеют из чего выбрать", - утверждали в партии.

Идея ввести налог возникла после публикации статьи Международного валютного фонда, в котором говорится, что Норвегии пора добавить налог на дорогие электромобили. Утверждается, что освобождение страны от налогов стоило ей 19,2 млрд крон (2,24 млрд долларов). Деньги, собранные налогом на роскошь, предлагают направить на другую экологическую политику.

Однако Норвежская ассоциация электромобилей считает, что сейчас неудачное время для того, чтобы вводить такой налог.

"Теперь, наконец, сельские районы начинают покупать больше электромобилей, и не время отменять освобождение от уплаты налогов, потому что мы также должны получить эту большую долю рынка", — заявили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Норвегии в 2022 году продадут последнее новое авто с ДВС.

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