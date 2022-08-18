В Норвегии разбили легендарную модель Lamborghini: фото

Отмечается, что единственное ее фото с аварии опубликовало supercar.fails в Instagram несколько дней назад.

Об этом сообщает Autoevolution.

Глядя на обломки, можно сказать, что задней левой четвертью Countach ударился о жесткий предмет. Это объясняет серьезные повреждения задней части, а также оси. По всей вероятности, в этой аварии пострадали и другие части.

Тем не менее, даже если он непригоден для управления, Countach можно восстановить. Конечно, будет нелегко найти все необходимые запчасти для ремонта.

Lamborghini Countach начал производиться в 1974 году. К 1990 году на фабрике Sant'Agata Bolognese в Италии было выпущено около 2 000 экземпляров. На смену Countach пришел Diablo, который, заменил Murcielago, и, наконец, современный Aventador.

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