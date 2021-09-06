В Норвегии установлен новый рекорд по продаже электромобилей: какие модели пользуются наибольшей популярностью

В августе их часть составила 72%.

В Норвегии обновили рекорд по продаже электромобилей.

Об этом информирует InsideEVs.

Отмечается, что по итогам прошлого месяца часть машин с полностью электрическими силовыми установками здесь достигла 71,9 процента, гибридов с зарядкой от сети — 15,8. Таким образом, с 16 427 проданных за месяц машин 87,7 процента пришлось на электрифицированные модели (14 410, прим.).

Так, самыми продаваемыми моделями стали Tesla Model Y (1 309 экземпляров), Ford Mustang Mach-E (907), Volkswagen ID.4 (861), Tesla Model 3 (774) и Volkswagen ID.3 (649).

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Причина популяризации "зеленого" транспорта проста: субсидии и преференции делают покупку машин с ДВС в Норвегии просто невыгодной. На руку играет и дешевая электроэнергия (доля возобновляемых источников — 98 процентов).

Интересно, что согласно статистическим данным, с 2012 года средняя цена электромобиля в Европе выросла с 33 292 евро до 42 568 евро. В то же время в Великобритании машины на батарейках дороже топливных на 52 процента, в Нидерландах — на 54. Но и в этом случае Норвегия выгодно отличается от других стран: разница в цене между электрокаром и автомобилем с ДВС здесь достигает 8 500 евро.

Ранее рассказывалось о том, что в Норвегии почти отказались от автомобилей на бензине и дизеле.

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