В одном из американских городов придумали инновационный способ зарядки электрокаров

Зарядные устройства будут устанавливать в уличных фонарях.

В американском Канзас-Сити, что в штате Миссури, зарядные устройства для электрических автомобилей будут устанавливать в столбах уличного освещения.

Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Ряд местных компаний объединились для того, чтобы разместить по всему Канзас-Сити от 30 до 60 устройств в рамках своего пилотного проекта "Streetlight Charging in the City Right-of-Way".

Уличные фонари выбрали, потому что они расположены по всему городу и могут обеспечить владельцам электрокаров круглосуточную зарядку, если они не могут заряжаться дома.

Над проектом работали три года. Авторы долго выясняли, в каких именно местах поставить зарядные устройства, чтобы они заполнили районы, где нет инфраструктуры для электрокаров.

Каждый выбранный столб получит одно зарядное устройство уровня 2, рассчитанное на 240 вольт переменного тока, что обеспечивает запас хода до 32 км в час зарядки. Зарядка будет стоить 22 цента за киловатт-час, столько же взимается на общественных зарядных станциях Канзас-Сити.

Ранее сообщалось, что в Украине заработала самая быстрая бесплатная зарядная станция для электрокаров.

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