В одном из европейских городов начнут конфисковывать авто: причины весьма необычные

Местная власть борется против шумных машин.
В бельгийском городе Гент у водителей за чрезмерный шум от музыки, двигателя или выхлопной трубы будут конфисковывать автомобиль.
Об этом сообщает The Guardian.
В прошлом месяце там ввели новые правила, которые позволяют полиции изымать транспортные средства, водители которых вызывают чрезмерный шум.
Городская власть заявляет, что они получали многочисленные жалобы из-за таких машин. В июне 120 жителей даже вышли на протест против громких двигателей и выхлопных труб.
Согласно новому регламенту, у водителей, нарушающих ограничения шума, автомобиль будет изъяты минимум на 72 часа, и они должны оплатить расходы на буксировку и хранение.
Закон будет действовать до конца года, после чего оценят его эффективность. Местные власти сообщили, что жители довольны такими мерами.