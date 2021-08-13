В одном из европейских городов начнут конфисковывать авто: причины весьма необычные

В одном из европейских городов начнут конфисковывать авто: причины весьма необычные

Местная власть борется против шумных машин.

В бельгийском городе Гент у водителей за чрезмерный шум от музыки, двигателя или выхлопной трубы будут конфисковывать автомобиль.

Об этом сообщает The Guardian.

В прошлом месяце там ввели новые правила, которые позволяют полиции изымать транспортные средства, водители которых вызывают чрезмерный шум.

Городская власть заявляет, что они получали многочисленные жалобы из-за таких машин. В июне 120 жителей даже вышли на протест против громких двигателей и выхлопных труб.

Согласно новому регламенту, у водителей, нарушающих ограничения шума, автомобиль будет изъяты минимум на 72 часа, и они должны оплатить расходы на буксировку и хранение.

Закон будет действовать до конца года, после чего оценят его эффективность. Местные власти сообщили, что жители довольны такими мерами.

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