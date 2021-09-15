В одном из европейских городов ограничили скорость авто до 30 километров в час: к чему это привело

В одном из европейских городов ограничили скорость авто до 30 километров в час: к чему это привело

Там уменьшилось количество аварий и улучшилось качество воздуха.

В испанском городе Бильбао год назад ограничили скорость автомобилей с 50 до 30 километров в час, что позволило уменьшить количество аварий.

Об этом сообщает сайт Euronews.

Также уменьшение допустимой скорости привело к улучшению качества воздуха в городе и уменьшению уровня шума на два-три децибела.

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В то же время ограничение негативно повлияло на таксистов, чья работа замедлилась и им приходится работать больше часов. Также некоторые водители недовольны тем, что нужно ехать со скоростью 30 км/ч на некоторых двусторонних дорогах, вокруг которых нет жилых районов.

В городе уже установлено несколько радаров, чтобы штрафовать тех, кто едет слишком быстро, и ожидается, что поставят еще 29.

Бильбао стал первым городом с населением более 300 000 людей, которое снизило допустимую скорость до 30 км/ч во всех городских районах. После этого была проведена большая информационная кампания для местных жителей, что позволило убедить их в целесообразности такого ограничения.

Ранее сообщалось, что в Киеве еще на одной улице ограничили скорость до 20 км/ч.

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