В одном из штатов США начали выдавать бумажные номерные знаки на авто: причина

В одном из штатов США начали выдавать бумажные номерные знаки на авто: причина

Они будут валидные только в течение 60 дней.

В американском штате Вашингтон водителям начали выдавать бумажные номерные знаки.

Об этом сообщает Carscoops.

Как известно, 2021 года стал настоящим годом дефицита, поскольку мы наблюдаем нехватку микросхем, запчастей для автомобилей и низкий запас новых автомобилей. Впрочем, не только в этом есть нехватка.

Так, в Вашингтоне закончились металлические номерные знаки. Ревизионная служба округа Терстон (Thurston County Auditor) сообщает, что в США не хватает номерных знаков, что связано с замедлением производства в Департаменте исполнения наказаний.

В замедлении производства номерных табличек для авто обвиняют пандемию коронавируса, но Департамент исполнения наказаний уже пытается решать эту проблему, увеличив количество персонала, а также передав некоторые виды производства третьим сторонам, начиная с 31 июля.

carscoops.com

Между тем, Государственный департамент лицензирования выдает временные бумажные таблички. Это осложнит жизнь автомобилистам, поскольку бумажные номерные знаки будут валидные только в течение 60 дней и их придется менять, а значит снова посетить ведомство.

Те металлические номерные знаки, которые есть в запасе у транспортного департамента, придерживают для "приоритетных операций автодилеров". Владельцам машин с временными номерными знаками обещают сообщить, когда можно будет их обменять.

Ранее рассказывалось о том, что в Калифорнии каждый пятый владелец электрокара вернулся к авто с ДВС.

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