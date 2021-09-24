В одной из европейских стран продадут последнее новое авто с ДВС: когда это произойдет

В одной из европейских стран продадут последнее новое авто с ДВС: когда это произойдет

Сейчас там машины с традиционными двигателями занимают менее 10% рынка.

В Норвегии уже в апреле 2022 года могут продать последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт Electrek.

В стране доля авто с традиционными агрегатами уменьшается каждый месяц. Они планировали постепенно прекратить продавать новые машины с ДВС до 2025 года, но им удается это сделать гораздо раньше.

В Норвегии ожидают, что уже через семь месяцев 100% продаж автомобилей у них будут приходиться на электрокары.

Совет по дорожному движению страны отчитывается о ежемесячных показателях продаж всех авто. По последним данным модели без любого типа электрификации составляли менее 10% продаж по сравнению с примерно 21% в прошлом году. Гибридные модели также имеют менее 10%.

Пока в стране еще не в каждом сегменте авто есть хороший выбор моделей, поэтому есть некоторые исключения. Но существует четкая тенденция, что вне нишевых транспортных средств, вероятно, не будет много продаж неелектризованих машин.

Также читайте Когда и в каких странах откажутся от авто с ДВС: список

Интересно, что Норвегия была страной, которая установила самый ранний срок отказа от ДВС в мире. А там это даже не было законодательной требованием, а просто цель, которую приняло правительство.

Страна может даже позволить продолжить ограниченное количество продаж автомобилей с традиционными двигателями и после 2025 года, надеясь, что эти цифры будут достаточно малы, чтобы не вводить законодательная запрет.

Больше всего таким показателям продаж способствовали сильные налоговые стимулы для электромобилей. Транспортные средства с ДВС облагаются значительным налогом, а электрокары от него освобождаются. В результате можно выбрать гораздо лучшее электрическое авто в любую цену по сравнению с более слабым бензиновым авто с такой же стоимостью.

Это освобождение от налогов длительное время оставалось неизменным, а продажи электромобилей просто продолжают расти. Эти машины в течение последних лет даже потеряли некоторые свои льготы, например, бесплатную парковку и освобождение от платы за платные дороги.

Росту продаж электромобилей способствует большее разнообразие доступных транспортных средств и общая культурная тенденция к электромобилям. Никто не хочет иметь автомобиль, который нельзя будет заправлять через 10 лет. В конце концов, некоторые норвежские АЗС уже заменяют насосы зарядными устройствами.

Ранее сообщалось, что в Норвегии установлен новый рекорд по продаже электромобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку