В одной из европейских стран продадут последнее новое авто с ДВС: когда это произойдет

Сейчас там машины с традиционными двигателями занимают менее 10% рынка.
В Норвегии уже в апреле 2022 года могут продать последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.
Об этом сообщает сайт Electrek.
В стране доля авто с традиционными агрегатами уменьшается каждый месяц. Они планировали постепенно прекратить продавать новые машины с ДВС до 2025 года, но им удается это сделать гораздо раньше.
В Норвегии ожидают, что уже через семь месяцев 100% продаж автомобилей у них будут приходиться на электрокары.
Совет по дорожному движению страны отчитывается о ежемесячных показателях продаж всех авто. По последним данным модели без любого типа электрификации составляли менее 10% продаж по сравнению с примерно 21% в прошлом году. Гибридные модели также имеют менее 10%.
Пока в стране еще не в каждом сегменте авто есть хороший выбор моделей, поэтому есть некоторые исключения. Но существует четкая тенденция, что вне нишевых транспортных средств, вероятно, не будет много продаж неелектризованих машин.
Интересно, что Норвегия была страной, которая установила самый ранний срок отказа от ДВС в мире. А там это даже не было законодательной требованием, а просто цель, которую приняло правительство.
Страна может даже позволить продолжить ограниченное количество продаж автомобилей с традиционными двигателями и после 2025 года, надеясь, что эти цифры будут достаточно малы, чтобы не вводить законодательная запрет.
Больше всего таким показателям продаж способствовали сильные налоговые стимулы для электромобилей. Транспортные средства с ДВС облагаются значительным налогом, а электрокары от него освобождаются. В результате можно выбрать гораздо лучшее электрическое авто в любую цену по сравнению с более слабым бензиновым авто с такой же стоимостью.
Это освобождение от налогов длительное время оставалось неизменным, а продажи электромобилей просто продолжают расти. Эти машины в течение последних лет даже потеряли некоторые свои льготы, например, бесплатную парковку и освобождение от платы за платные дороги.
Росту продаж электромобилей способствует большее разнообразие доступных транспортных средств и общая культурная тенденция к электромобилям. Никто не хочет иметь автомобиль, который нельзя будет заправлять через 10 лет. В конце концов, некоторые норвежские АЗС уже заменяют насосы зарядными устройствами.
Ранее сообщалось, что в Норвегии установлен новый рекорд по продаже электромобилей.