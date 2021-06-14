В одной из европейских стран собираются ввести налог для владельцев элитных электромобилей

Субсидии на покупку "зеленых" машин дорого обходятся бюджету страны.
Представители Международного валютного фонда (МВФ) считают, что правительству Норвегии следует обложить дорогие электромобили.
Об этом сообщает Reuters.
Сейчас при покупке электромобилей в Норвегии освобождены от уплаты всех налогов, предусмотренных для владельцев автомобилей с ДВС. И это сказывается на продажах. В прошлом году доля новых батарейных машин составила 54 процента, что стало мировым рекордом. Однако поддержка "зеленых" инициатив больно бьет по бюджету Норвегии: в прошлом году из-за них правительство недополучило 19,2 миллиарда норвежских крон (2,3 миллиарда долларов) в виде налогов.
Снизить нагрузку, по мнению МВФ, поможет введение налогов для владельцев дорогих электромобилей стоимость 600 тысяч крон (1,96 млн грн) и выше.
Если соответствующее решение все-таки примут, взимать их будут с владельцев Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Audi и, конечно же Tesla. По мнению экономистов, это снизить нагрузку на бюджет и поможет компенсировать часть расходов на стимулирование спроса на электрокары.
Кроме того, предлагается субсидировать утилизацию бензиновых и дизельных автомобилей при замене их электромобилями, а также повысить сборы, взимаемые с машин, загрязняющих окружающую среду. Все эти меры в какой-то степени улучшат адресность льгот (сейчас крупнейшие субсидии получают покупатели с высоким доходом) и усилят положительное влияние на окружающую среду.
Ранее рассказывалось о том, что в Норвегии владельцам Tesla заплатят по 16 тысяч долларов.